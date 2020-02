Notizie Serie A – Brescia, per il dopo Corini spunta Diego Lopez

MILANO – E’ arrivata anche l’ufficialità, Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. Per la seconda volta l’ex calciatore del Palermo, quindi deve salutare la panchina delle Rondinelle. Dopo la breve parentesi, soltanto tre partite, con Fabio Grosso alla guida del club Corini era stato richiamato in fretta e furia dal presidente Cellino. Oggi, invece, è arrivato il nuovo, ennesimo ribaltone. Adesso le indiscrezioni che arrivano sul futuro del Brescia, parlano di Diego Lopez come il candidato numero uno alla guida del club. L’ex allenatore e giocatore del Cagliari quindi potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l’esperienza della stagione 2017-2018, proprio con la squadra sarda.