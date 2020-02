Notizie Serie A – Bologna-Genoa 0-3: gli ospiti si rilanciano in classifica

MILANO – Finisce 0-3 Bologna-Genoa. La squadra di Nicola s’impone allo stadio Dall’Ara, grazie ad un grade prestazione e riesce a che a rilanciarsi in classifica. Soumaoro apre le danze al 28′. La seconda rete della squadra ligure arriva al 44′ con Sanabria. Al 90′ Crisicito, dagli undici metri, chiude la partita. Gli uomini di Mihajlovic hanno chiuso il match in nove: Schouten vede sventolarsi il cartellino rosso, per una brutta entrata su Behrami al 34′. Espulso anche Denswill al 89′ per somma d’ammonizioni è suo il fallo che regala il penalty agli ospiti. Con questa vittoria il Genoa riesce, anche, a rilanciarsi in classifica, portandosi a un punto dalla Sampdoria al diciassettesimo posto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live