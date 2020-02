Notizie Serie A – Bologna-Genoa 0-2: gli ospiti escono alla distanza

MILANO – Bologna-Genoa, alla fine del primo tempo vede i padroni di casa in ginocchio. Gli ospiti trovano la prima rete al 28′ con Soumaoro. Il raddoppio arriva grazie a Sanabria, che segna un gran goal, al 44′. Le cose si mettono davvero male per gli uomini di Mihajlovic quando Schouten viene espulso, al 34′, per un brutto fallo su Behrami. La decisione del direttore di gara dopo aver rivisto l’azione al Var. La prima frazione di gara è stata caratterizzata da un buon ritmo di gioco e la squadra di Nicola esce alla distanza.

