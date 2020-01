Notizie Serie A – Bologna-Fiorentina 1-1, Orsolini pareggia all’ultimo

MILANO – Il match del Dall’Ara, tra Bologna e Fiorentina, è stato consegnato agli archivi. La partita si è conclusa sull’uno a uno, grazie alle reti di Benassi e Orsolini: un goal per tempo. Il risultato si si sblocca al 27′ del primo tempo, con il vantaggio viola: Benassi calcia al volo, dopo una punizione ribattuta dalla squadra di Mihajlovic, e la palla trova l’angolino basso, nulla da fare per Skorupski. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio per gli uomini di Iachini, che hanno giocato i primi 45′ ad intermittenza. La ripresa vede Skorupski come protagonista del match, con un paio di ottime parate. Il pareggio arriva all’ultimo respiro, su calcio di punizione. Orsolini trova un gran goal, al 94′, oltre che il pareggio. La Fiorentina vede sfumare la prima vittoria della gestione Iachini.