Notizie Serie A – Atalanta-Spal: le formazioni ufficiali del match

MILANO – Atalanta-SPAL è il match che chiude la ventesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Le due squadre sono reduci, entrambe, dall’eliminazione in Coppa Italia. La Dea è stata estromessa dalla Fiorentina, mentre la squadra di Semplici ha perso lo scontro contro il Milan, a San Siro. Gli umori però sono diametralmente opposti, con i nerazzurri in lotta per un posto Champions e gli estensi in lotta per salvarsi. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Dabo, Missiroli, Reca; Di Francesco, Petagna. All.Semplici