Notizie Serie A – Atalanta, sempre più vicino l’ex Milan Bellanova

MILANO – L’Atalanta resta attiva in questa sessione di mercato. Dopo i colpi Caldara e Czyborra è in dirittura d’arrivo un nuovo acquisto, si tratta di Raoul Bellanova. Il calciatore attualmente è in forza al Bordeaux, ma di scuola Milan. Il terzino destro si è trasferito quest’estate in Francia, alla corte di Paulo Sosa, e adesso potrebbe tornare in Italia. Lo aspetta la Serie A così come lo attende Gian Piero Gasperini. Le due squadre hanno limato anche gli ultimi dettagli e il trasferimento sembra essere imminente. Bellanova in questa stagione ha giocato una sola partita in Ligue 1, entrando dalla panchina.