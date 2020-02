Notizie Serie A – Atalanta-Roma: le formazioni ufficiali

MILANO – Scontro Champions questa sera a Bergamo. Atalanta-Roma è l’anticipo serale della ventiquattresima giornata di Serie A, le due squadre sono in lotta per un posto “nell’Europa che conta”. I giallorossi vorranno cancellare le ultime delusioni in campionato, mentre gli uomini di Gasperini proveranno l’allungo sui rivali.

Ecco le formazioni ufficiali del match.

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez; Illicic, Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Okoli, Czyborra, Sutalo, Tameze, Pasalic, Castagne, Malinovskyi, Muriel. All. Gian Piero Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini, Lo. Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. A disp.: Fuzato, Cardinali, Santon, Ibanez, Jesus, Çetin, Kolarov, Villar, Kalinic, Veretout, Perez, Ünder. All. Paulo Fonseca

