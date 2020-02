Notizie Serie A – Atalanta-Genoa 2-2: i rossoblù fermano la Dea

MILANO – Piccolo inciampo per gli uomini di Gasperini, oggi a Bergamo. Al Dea non va oltre il pareggio contro con il Genoa, oggi, nella ventiduesima giornata di Serie A. L’Atalanta sblocca il match con Toloi 12′ ma si fa rimontare, su rigore, grazie a Criscito al 19′. Il Genoa trova anche la rete del vantaggio con sanabria, che segna un gran goal, al 33′. La gioia, però, dura una manciata di minuti: Ilicic regola subito il risultato al 35′. Nella seconda frazione di gioco non arrivano altre reti e il match si chiude sul 2-2. I ragazzi di Nicola chiuderanno la partita in dieci, con l’espulsione di Behrami all’ 82′. Per la Dea arriva il secondo stop di fila casalingo, dopo quello con la SPAL.