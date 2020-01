Notizie Serie A – Alfred Duncan passa alla Fiorentina

MILANO – Alfred Duncan sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, il centrocampista a breve svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con la società gigliata. Il suo nome nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan, con i rossoneri alla ricerca di una pedina per rinforzare il centrocampo. Niente da fare per il Diavolo, il Sassuolo ha accettato la proposta dei Viola: 15 milioni di euro, parte fissa, più 1 di bonus. Fondamentale l’ultimo incontro tra le parti, andato in scena all’ Hotel Melià, che ha visto protagonisti: Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.