Notizie Nazionale – Mancini: “Buon gruppo, valutazioni dopo l’Europeo”

MILANO – Roberto mancini, commissario tecnico della nazionale Azzurra, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del sorteggio dei gironi di Nations League e della situazione dell’emergenza Coronavirus legata al campionato di calcio. ecco le sue parole.

: «Siamo capitati in un buon gruppo, composto da squadre forti. Ogni valutazione, però, andrà fatta dopo il prossimo Europeo. Adesso la nostra attenzione è tutto su EURO2020, poi penseremo alle prossime competizioni». Il c.t. ha poi continuato parlando dell’emergenza Coronavirus: «E’ un momento delicato, bisogna fare attenzione, mi auguro che tutto si possa risolvere con tranquillità. Non voglio entrare nel merito delle polemiche di questi giorni, certo il clima di nervosismo generale non aiuta».

