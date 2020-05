Notizie Milan – Zlatan Ibrahimovic torna in Italia lunedì

MILANO – C’è una data sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano. Il calciatore era in Svezia, dove si è allenato con L’Hammarby club di cui è socio, e ha passato il periodo di quarantena, relativo all’emergenza Coronavirus. Il suo rientro è sempre stato legato alla ripresa degli allenamenti dei rossoneri, nel centro sportivo della società e dopo gli ultimi contatti con la dirigenza è stato calendarizzato il suo rientro in Italia per lunedì prossimo. Ibra dovrà rispettare i tempi di attesa, relativi a chi arriva dall’estero, di quattordici giorni di quarantena per poi poter finalmente rimettere piedi a Milanello. Il Diavolo è pronto a riabbracciare il suo numero ventuno.

