Notizie Milan – Zidane conferma, Mariano Diaz in uscita dal Real Madrid

MILANO – Mariano Diaz resta in uscita dal Real Madrid. Lo ha confermato oggi l’allenatore delle merengues, Zinedine Zidane. Che ha dichiarato: «Potrebbe partire, ma non arriverà nessun nuovo giocatore al suo posto. Attualmente non gioca (Mariano Diaz) e questo rappresenta un problema. Fino al 31 gennaio può succedere di tutto, quello che posso dire con certezza è che qui si allenano tutti». L’attaccante spagnolo era finito nel mirino del Milan, già quest’estate, per rinforzare il reparto offensivo rossonero. Con l’arrivo di Ibrahimovic, però, l’arrivo a Milanello del giocatore potrebbe essere saltato, ma mai dire mai, dato che i rossoneri sembrano alla ricerca di un’altra punta, con le voci su Petagna sempre più insistenti.