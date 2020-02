Notizie Milan – Zazzaroni: “Inter, contro i rossoneri sarà complicato”

MILANO – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24. Ha parlato del derby di Milano, partita che andrà in scena domenica e prossima e della situazione legata a Spalletti. Ecco le sue parole sul Milan e sull’Inter.

: «Il derby secondo me sarà molto complicato per l’Inter. Questo è un Milan che sembra in crescita, hanno ottimi giocatori ma gli manca ancora qualcosa a livello di autostima e la presenza di Ibrahimovic è fondamentale. La squadra di Conte, invece, è nella condizione di dover dimostrare di saper continuare a fare risultato. Comunque non penso che sia più importante per i nerazzurri, rispetto ai rossoneri. Anche se il Milan deve fare risultato per arrivare in Europa».

Capitolo Spalletti

: «La situazione legata a Spalletti è paradossale. Penso che tutti e tre abbiano fatto male. Perchè se il Milan avesse fatto un’offerta congrua allora il tecnico sarebbe arrivato a Milanello, con buona pace dell’Inter. Ripeto è tutto paradossale».