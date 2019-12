Notizie Milan – Zapata salterà anche la sfida contro i rossoneri

MILANO – Duvan Zapata non ce la fa. Salterà anche il match contro il Milan, previsto per sabato prossimo all 12:30. L’attaccante colombiano è fermo dal 12 di ottobre per una lesione all’adduttore destro, rimediata in nazionale durante un’amichevole contro il Cile. Il numero 91 dell’Atalanta è rientrato ieri a Bergamo dopo un periodo trascorso in Spagna, nelle sapienti mani del suo fisioterapista di fiducia. L’obiettivo è il ritorno in campo il prima possibile, ma Zapata oggi ha svolto soltanto lavoro differenziato e molto probabilmente non prenderà parte alla sfida tra Atalanta e Milan. Gasperini spera di avere nuovamente a disposizione il calciatore per il match contro il Parma, l’ultimo del 2019, previsto il 6 gennaio prossimo.