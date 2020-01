Notizie Milan – Zaccardo: “Kjaer ha giocato poco ultimamente”

MILANO – Cristian Zaccardo, ex calciatore del Milan, ha parlato dei rossoneri a margine a margine dell’evento di presentazione dell’album Calciatori Panini. Tra i tanti temi toccati c’è stato anche quello legato al possibile arrivo di Simon Kjaer al club meneghino. Ecco cosa ha detto l’ex difensore: «Lui è arrivato a Palermo quando io sono andato via. Stiamo parlando di un grande giocatore, lo testimonia la sua carriera, ha giocato in tanti grandissimi club. Ultimamente gli è mancata continuità, però, Il direttore sportivo del Milan, Massara, lo conosce personalmente. Questo fatto non è da sottovalutare, Kjaer potrebbe essere davvero utile a questo Milan».