Notizie Milan – Zaccardo: “Ibra ha ridato entusiasmo ma non basta”

MILANO – Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato oggi, a margine della presentazione della Album calciatori Panini, del ritorno di Ibra in rossonero. Ecco cosa ha detto l’ex nazionale italiano: «Ero alla stadio, nella partita contro la Samp. Ho visto il calciatore di qualità che era, magari non avrà lo stesso dinamismo di un tempo, ma è sempre lo stesso campione. Ibra ha riposrtato entusiasmo in tutto l’ambiente, era palpabile l’attesa dei tifosi per il suo ingresso in campo. Però non basta, lo svedese non può vincere da solo e servirà anche l’aiuto dei suoi compagni. Il suo ritorno servirà anche a migliorare quei calciatori che oggi hanno reso sotto le aspettative. Adesso tocca alla dirigenza, bisogna migliorare la rosa, ripeto Ibra da solo non può basta per risalire la classifica».