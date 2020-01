Notizie Milan – Zaccardo: “Caldara all’Atalanta soluzione migliore”

MILANO – Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, ha parlato oggi dopo l’evento di presentazione dell’album Calciatori Panini. L’ex calciatore si è espresso sul possibile ritorno di Caldara all’Atalanta. Ecco cosa ha detto: “Parliamo di un ragazzo che ha avuto davvero tanta sfortuna. Gli infortuni hanno minato la sua carriera, ma ha fatto vedere in passato quanto vale. Penso che per il Milan e per il calciatore la soluzione migliore sia il ritorno a Bergamo. Gasperini lo conosce bene, lo ha lanciato in Serie A. Caldara conosce bene quell’ambiente e lì potrebbe rilanciarsi, tornare ad alti livelli e mostrare nuovamente di cosa è capace. I rossoneri dovrebbero cederlo in prestito per poi farlo tornare una volta rivalutato».