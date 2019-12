Notizie Milan – Vieri: “Condivido la parole di Boban”

MILANO – Anche Christian Vieri ha parlato dell’attuale situazione del Milan. L’ex attaccante ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2005-2006. Ecco cosa ha dichiarato a Tikitaka, programma televisivo sul calcio: «Boban va in tv e dice la verità, la proprietà non si è vista. Condivido quello che ha detto Boban, con Pioli vedo una squadra viva, prima non era così, prima erano piatti. L’allenatore sta facendo un buon lavoro, anche secondo me. Ripeto ora sono vivi e poi oggi nessuno sale a Bergamo e vince. Chiunque dalla squadra di Gasperini può prendere 3-4-goal quando vai a giocare in casa loro». Vieri è una delle poche voci fuori dal coro, dopo la sonora lezione di Bergamo, uno dei pochi che ha difeso l’operato dell’allenatore e le parole di Boban a Dazn.