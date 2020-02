Notizie Milan – Verso la Coppa Italia: Douglas Costa out contro i rossoneri

MILANO – Il Milan, dopo la sconfitta nel derby, tornerà subito in campo. Giovedì sera sarà tempo di Coppa Italia e la Juventus arriverà a San Siro nel match valido per la semifinale d’andata della competizione. I bianconeri, però, dovranno rinunciare a Douglas Costa. Il brasiliano contro l’Hellas Verona ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà stare fermo per 15-20 giorni. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus, diramato sul sito ufficiale del club.

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15-20 giorni”

