Notizie Milan – Una tranquilla domenica pre-natalizia per Gollini

MILANO – Il Milan esce “con le ossa da rotte” da Bergamo. L’Atalanta s’impone per 5-0 sui rossoneri e conclude un 2019 a dir poco fantastico. Il Diavolo invece vivrà con umore opposto il periodo di pausa, soprattutto perchè la squadra di Stefano Pioli sembrava in crescita, arrivava al match dopo due pareggi e due vittorie. Il club meneghino ha concesso troppi spazi alla Dea, con una difesa che si può definire senza troppe remore da horror, preoccupante l’involuzione di Conti: mai sceso in campo oggi. Il dato che lascia di più l’amaro in bocca, o che spiega l’andamento del match delle 12:30, è la statistica, impietosa, sui tiri in porta. Gollini ha vissuto una tranquilla domenica pre-natalizia: mai impegnato nel primo tempo e un solo intervento nella seconda frazione di gioco. La squadra di Gasperini invece ha realizzato 5 goal sugli 11 tiri all’indirizzo di Donnarumma. Il Milan dovrà imparare in fretta dagli errori commessi oggi, per fornire altre prestazioni deludenti, come quella di oggi.