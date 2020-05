Notizie Milan – Una pretendente accelera su un obiettivo rossonero

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore per arrivare a Milik. Il primo sponsor dell’attaccante sarebbe proprio Diego Simeone, che vorrebbe portarlo a Madrid. Gli spagnoli però dovranno fare i conti con una concorrenza agguerrita, dato il polacco può vantare l’interesse della Juventus (club che sembra essere avanti a tutti in questo momento) e del Milan. Intanto la società partenopea cerca di riuscire a trovare un accordo con l’entourage di Milik, per evitare la beffa di perdere l’ex Ajax a parametro zero. Proprio la situazione legata alla scadenza dell’accordo tra il calciatore e il Napoli avrebbe ingolosito molti club.

