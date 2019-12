Notizie Milan – Una nuova pretendente per Ricardo Rodriguez

MILANO – Ricardo Rodriguez potrebbe salutare il Milan nella prossima finestra di mercato, sul terzino elvetico c’è il Fenerbahce. La squadra turca, secondo indiscrezioni di mercato, avrebbe già trovato un accordo con l’entourage del giocatore e starebbe trattando con i rossoneri un suo trasferimento. Il Diavolo ha già scelto una linea: deciderà di privarsi del giocatore soltanto a titolo definitivo. Il trasferimento alla squadra di Ersun Yanal non è però così scontato. Ricardo Rodriguez ha riscosso l’interesse altri club, come il Napoli di Gennaro Gattuso, o squadre che militano in Bundesliga, campionato da dove è stato acquistato il calciatore (il terzino è arrivato al Milan, dal Wolfsburg, grazie all’operazione da 15 milioni di euro più bonus, orchestrata dal duo Mirabelli-Fassone). Nel massimo campionato tedesco, lo svizzero, ha lasciato un ottimo ricordo e sono diversi i club interessati. L’ultimo, in ordine di tempo, è lo Schalke 04 che si starebbe muovendo per prelevare il giocatore durante il mercato di gennaio.