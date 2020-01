Notizie Milan – Un nuovo cambio di modulo per conquistare i tre punti

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan vince 3 a 2 in rimonta, contro l’Udinese. I friulani nel corso del primo tempo hanno trovato la rete del vantaggio, grazie ad un’uscita sventurata di Gigio Donnarumma. I rossoneri hanno giocato una partita “a due facce”, nel primo tempo non è riuscito a creare la mole di gioco, proposta poi, nella seconda frazione di gioco. La differenza maggiore tra i due 45′ minuti di gioco sta, molto probabilmente, nel cambio di modulo operato da Stefano Pioli nel corso dell’intervallo. Proprio il tecnico del Diavolo, in conferenza stampa, ha spiegato le motivazioni che lo hanno indotto a provare una nuova soluzione. : « Il goal subito ci ha tolto lucidità, l’Udinese copriva bene il campo e a noi serviva più movimento e a volte qualche giocatore vicino ad Ibra». Quindi dal 4-4-2 del primo tempo, il Milan, nella seconda frazione di gioco ha optato con un modulo a 2 punte più un trequartista. Un 4-3-1-2 atipico: con Castillejo che si accentrava molto, per dare spazio a Conti. Leao, invece, dietro a Ibrahimovic e Rebic. Una scelta che ha portato i frutti sperati e chissà se Pioli non deciderà di riproporre questo modulo nelle prossime giornate.