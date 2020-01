MILANO – Domani sera, Milan e Torino si affronteranno nel match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia. Prima dell’inizio della partita verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant, sua figlia Gianna e tutti le altre vittime del terribile incidente di Los Angeles. Inoltre i rossoneri giocheranno il lutto al braccio. L’ex cestista era una grande tifoso del Diavolo e non aveva mai nascosto la sua fede calcistica.