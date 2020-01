Notizie Milan – Ultim’ora mercato: blitz di Massara a Barcellona per Todibo

MILANO – Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è attualmente in Spagna, per la precisione a Barcellona per provare a chiudere l’affare Todibo. I rossoneri hanno trovato un accordo con i blaugrana per il prestito del difensore, con diritto di riscatto. Si tratta di un vero e proprio blitz del dirigente della società meneghina, che vuole convincere il calciatore a sposare la causa rossonera. Infatti, i due sarebbero insieme a cena.

Il centrale non è stato convocato dalla squadra spagnola per la prossima partita di campionato contro l’Espanyol e una sua possibile partenza sta con diventando sempre più concreta con il passare dei giorni. Nuovi aggiornamenti sono previsti a breve, il Milan vuole realizzare il suo secondo colpo di mercato, durante la finestra invernale.