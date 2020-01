Notizie Milan – UFFICIALE, salta il trasferimento di Robinson in rossonero

MILANO – Salta ufficialmente il passaggio di Antonee Robinson al Milan. Lo ha comunicato il Wigan, società proprietaria del cartellino del terzino, con una nota ufficiale sul proprio sito internet. Sarà quindi, ameno di ulteriori colpi di cena, Diego Laxalt il nuovo esterno mancino dei rossoneri. L’uruguaiano tornerà a Milanello, dopo una prima parte di stagione disputata con il Torino.

Ecco il comunicato ufficiale del Wigan

Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà al DW Stadium dopo che il suo trasferimento al Milan non è stato completato.

Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club hanno concordato una quota per il trasferimento permanente giovedì sera.

Il Nazionale statunitense è stato sottoposti ad una visita medica presso l’AC Milan, anche se erano necessari ulteriori esami medici presso le autorità italiane, che erano soggetti ad un termine di 72 ore.

Come tale, l’accordo non poteva essere formalmente ratificato prima delle 20.00, termine ultimo per i trasferimenti in Italia, di Venerdì.