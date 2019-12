Notizie Milan – UFFICIALE, Il 3 gennaio la presentazione di Ibrahimovic

MILANO – Il Milan ha già operato la prima operazione di mercato, si tratta del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Dopo l’ufficialità della firma dello svedese, è arrivata anche la data della sua presentazione. L’ex Los Angeles Galaxy incontrerà la stampa venerdi, 3 gennaio, alle ore 10:00 a Casa Milan, presso la sala delle conferenze. Ibra atterrerà a Milano soltanto il giorno prima, per sostenere le canoniche visite mediche, per l’idoneità sportiva, e poi firmerà il nuovo contratto con il club meneghino. L’arrivo dello svedese potrebbe, però, non essere l’unico a Milanello. Il Diavolo continua a trattare senza sosta anche Todibo del Barcellona, difensore centrale francese.