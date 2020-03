Notizie Milan – Tutte le stravaganze di Ralf Rangnick

MILANO – Tutte le strade, per la prossima stagione del Milan, sembrano portare a Ralf Ragnick. Allenatore-direttore sportivo tedesco, uomo dietro alla crescita delle squadre di calcio, appartenenti all’universo Red Bull. Gazidis avrebbe scelto lui per riportare il club rossonero in alto, una delle frasi più inflazionate nell’ambiente della squadra meneghina degli ultimi anni. Sicuramente il profilo di Rangnick è uno dei più curiosi, tra i tanti allenatori ed esperti di calcio del vecchio continente. Ecco alcune delle sue stravaganze, quando sedeva sulla panchina dell’R.B. Lipsia. Quando le cose non andavano bene o chi non rispettava le regole doveva girare la ruota, che si fermava non su ricchi premi bensì, su curiose punizioni. Di natura diversa, a partire da allenamenti particolarmente pesanti. La più temuta? La principessa: il malcapitato doveva allenarsi in tutù rosa per una settimana.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live