Notizie Milan – Tutte le info per i Biglietti del Rigamonti

MILANO – I rossoneri andranno a Brescia ad affrontare le Rondinelle nel prossimo turno di campionato. La partita si giocherà venerdì 24 gennaio, alle ore 20:45. Ecco tutte le info per acquistare i biglietti del Rigamonti.

Curva Nord32€

Curva Sud (OSPITI)32€

Gradinata Alta42€

Gradinata Bassa47

€Tribuna Centrale82€

Tribuna Rondinelle102€

Tribuna VIP202€

I biglietti per tutti i settori sono disponibili sia al Brescia Calcio Official Store (via Solferino 51a, Brescia), sia online sulla piattaforma Ticketone.

In occasione di questo incontro, per acquistare un biglietto del settore Curva Sud, non sarà obbligatoria la Membership Card del Brescia Calcio.