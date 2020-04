Notizie Milan – Trevisani: “Donnarumma è il giovane italiano più talentuoso”

MILANO – Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di Sky Sport, ha parlato di Donnarumma ai microfoni dell’emittente satellitare. Ecco le sue parole.

: «Per me è il giovane italiano più talentuoso in circolazione. Parliamo di un ragazzo, classe ’99, che ha quasi 200 presenza in Serie A. Può ancora crescere molto anche se sembra che giochi con l’esperienza di un anziano, poi dal punto di vista del talento è davvero speciale. Ha qualcosa di diverso dagli altri e può ancora migliorare e non so da quanto tempo giochi in Serie A, questo ti fa capire che tipo di calciatore è».

