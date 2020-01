Notizie Milan – Todibo non ha ancora dato una risposta ai rossoneri

MILANO – Il Milan continua ad aspettare una risposta da Todibo. Al calciatore del Barcellona è arrivata un’offerta dal Milan, alla ricerca di un difensore nel mercato di gennaio. Frederic Massara, direttore sportivo, dei rossoneri nei giorni scorsi ha incontrato l’ex Tolosa proprio in catalogna e il giocatore ha preso tempo. Il centrale non è convinto della destinazione: l’operazione è imbastita sulla base del prestito con diritto di riscatto praticamente certo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Todibo avrebbe chiesto alla dirigenza blaugrana di inserire nell’operazione il diritto di recompra in favore degli spagnoli. Non c’è però soltanto il Milan sulle tracce del calciatore, anche Bayern Leverkusen e Monaco sono sulle sue tracce.