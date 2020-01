Notizie Milan – Todibo non convocato dal Barcellona

MILANO – Todibo non prenderà parte al derby di Barcellona, tra i blaugrana e l’Espanyol. La squadra spagnola, infatti, non ha convocato il difensore centrale in vista del prossimo match de LaLiga. Il motivo potrebbe essere legato alle voci di mercato su un possibile trasferimento dell’ex calciatore del Tolosa, al Milan. I rossoneri vorrebbero portare a Milanello il francese, in vista della sessione invernale di mercato, per rinforza il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. Jean-Clair Todibo, secondo le ultime indiscrezioni, è molto vicino al club meneghino e le due società ne stanno parlando da tempo. Avrebbero anche trovato l’ accordo per il prestito con diritto di riscatto, adesso “palla” è stata passata al difensore, che dovrà dare il suo assenso al trasferimento.