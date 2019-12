Notizie Milan – Todibo ha chiesto la cessione ai blaugrana

MILANO – Jean-Clair Todibo, difensore francese diciannovenne attualmente in forza la Barcellona, avrebbe chiesto oggi la cessione al club bluagrana. L’ex Tolosa in questa stagione ha giocato soltanto 3 partite, 2 in campionato e una in Champions League. Il Milan ci pensa per gennaio. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore per la prossima sessione di mercato e avrebbero messo gli occhi sul calciatore dei catalani. I due club però non hanno ancora trovato un punto d’accordo: il Diavolo vorrebbe portarlo a Milanello soltanto in prestito, con diritto di riscatto. In modo da valutare l’acquisto definitivo soltanto grazie alle prestazioni che il giocatore fornirebbe in campo. Mentre il Barcellona starebbe pensando alla cessione del cartellino, che viene valutato intorno ai 25 milioni di euro.