Notizie Milan – Todibo dovrebbe essere il primo colpo dei rossoneri

MILANO – Il primo di squillo di mercato da parte del Milan sta per arrivare. I rossoneri stanno per portare a Milanello Todibo, difensore centrale in forza al Barcellona. Mancherebbe soltanto l’accordo con l’entourage del calciatore, mentre invece con il club spagnolo sarebbe tutto definito, anche l’obbligo di riscatto. Si tratta di un rinforzo imprescindibile per il Diavolo, vista la situazione del pacchetto arretrato: Duarte dovrà stare a lungo, per un brutto infortunio. Caldara continua a mettere minuti nelle gambe e si sta preparando per riprendersi il Milan, ma sulle sue tracce c’è l’Atalanta. Musacchio ieri a Bergamo ha fornito una pessima prestazione e con un nuovo difensore in rosa la sua titolarità non è scontata. L’unico che fornito un buon rendimento è Romagnoli, i rossoneri ripartiranno dal loro capitano.