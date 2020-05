Notizie Milan – Thorvalsdottir saluta le rossonere e torna in Islanda

MILANO – Berglind Björg Thorvaldsdottir tornerà in Islanda. L’attaccante del Milan femminile, infatti, è in procinto di salutare il club rossonero. La calciatrice è arrivata in Italia, quest’inverno, in prestito dal Breidablik, vista la lunga pausa invernale dei campionati nordici. L’attaccante è stata protagonista di un’ottima seconda parte di stagione, mettendo a segno 5 reti da quando ha iniziato a giocare il Diavolo. Sarebbe dovuta restare fino a giugno, ma l’allenatore del suo club di appartenenza, Thorsteinn Halldorsson ai microfoni di Fotbolti.net, ha spiegato la sua situazione con queste parole.

: «Berglind tornerà a casa nei prossimi giorni, andrà in quarantena e inizierà gli allenamenti con noi per il prossimo mese».

