Notizie Milan – Thorsby in rampa di lancio per il match di San Siro

MILANO – Il Milan e la Sampdoria si affronteranno nel prossimo turno di Serie A, lunedì 6 gennaio alle 15:00. La squadra di Ranieri arriva al match di San Siro con diversi problemi di formazione, Bonazzoli e Bereszynski sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo ma loro presenza, dal primo minuto, non è scontata. Soprattutto la situazione del laterale polacco, assente dal 20 novembre scorso, è quella che desta maggiore preoccupazione. In virtù di questo l’allenatore dei blucerchiati sta pensando di lanciare dal primo minuto Thorsby, calciatore norvegese che sa destreggiarsi sia da ala che da terzino. Per la Sampdoria la partita del Meazza è di cruciale importanza, per la lotta salvezza.