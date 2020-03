Notizie Milan – Theo Hernandez, il terzino dalle due facce

MILANO – Il Milan ieri pomeriggio è uscito dal campo davvero malconcio. La sconfitta interna contro il Genoa si porterà dietro diversi strascichi. Tra i peggiori in campo, nelle fila dei rossoneri, c’è senz’altro Theo Hernandez e questa è una novità. L’ex Real Madrid è stato una delle rivelazione di questo campionato e senza ombra di dubbio il miglior colpo del Diavolo sul mercato estivo. Ieri però la squadra di Davide Nicola ha messo in luce tutti i limiti del giocatore, se durante tutto l’arco del campionato è in fase offensiva è risultato essere uno dei migliori esterni della Serie A, in quella difensiva ci sono molte cose da rivedere. Da un suo errore è dipeso il primo goal del Grifone, firmato da Pandev, e in generale la sua prova è stata ben al disotto di quello che i tifosi del Milan hanno visto fino a questo punto della stagione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live