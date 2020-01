Notizie Milan – Theo Hernandez, cadono le accuse contro di lui

MILANO – Finalmente è arrivato il lieto fine. Theo Hernandez, terzino del Milan, nel 2017 è stato accusato da una modella, Luisa Kremleva, di violenza sessuale. Il tutto sarebbe stato compiuto nel parcheggio di una discoteca di Marbella, località spagnola. Un anno fa la denuncia fu respinta, dal tribunale che si stava occupando del caso, a causa delle contraddizioni della ragazza. L’esame ginecologico aveva rivelato l’esistenza di un rapporto tra i due, fatto che il giocatore rossonero non ha mai negato, ma non c’era alcuna presenza di droghe. La modella aveva raccontato che Hernandez gli somministrò sostanze stupefacenti. Oggi però sono arrivate importanti novità: Le accuse contro l’ex Real Madrid sono definitivamente cadute e la Procura ha, invece, accusato la ragazza di essersi inventata tutto chiedendo il fermo per la modella.