Notizie Milan – Teocoli: “Siamo in crescita, spero nell’Europa League”

MILANO – Teo Teocoli, grande tifoso rossonero, ha parlato dell’attuale stagione del Milan. Ecco le sue parole: «Pioli sta facendo un grande lavoro, siamo in ripresa. Grazie ai ritorni di Bonaventura e Conti vedo un Milan in crescita. Possiamo arrivare in Europa League, ma non oltre. Io personalmente sogno un grande allenatore però, se fosse per me proverei a prendere Klopp. A gennaio venderei Donnarumma, mi spiace dire questo, ma un sacrificio potrebbe essere la cosa migliore in modo da far arrivare altri giocatori e migliorare la rosa. Boban e Maldini, invece, hanno fatto del loro meglio, la penso così. Sono arrivati un momento particolare e non hanno poi avuto molto spazio di manovra, soprattutto economica».