Notizie Milan – Taglio stipendi, quanto risparmierebbero i rossoneri

MILANO – Il Corriere dello Sport ha ipotizzato quanto risparmierebbe il Milan, nel caso in cui decidesse di tagliare gli stipendi dei propri calciatori. Attualmente il club rossonero ha un monte ingaggi pari a 102.2 milioni di euro (lordi) e se si tornasse a giocare le mensilità non retribuite sarebbero soltanto due, con un risparmio di circa 17 milioni di euro. Discorso differente, invece, se l’attuale stagione non dovesse essere portata a conclusione, in questo gli emolumenti trattenuti saranno quattro, e il Diavolo riuscirebbe a trattenere fino a 34.1 milioni di euro. Per il ritorno in campo, in questo momento è ovviamente tutto ipotizzabile, senza alcuna certezza. Dato che l’emergenza Coronavirus non sembra attenuarsi.

