Notizie Milan – Suso sempre più ai margini, oggi solo panchina

MILANO – C’è un Milan che lotta, vince e sorride. c’è un calciatore rossonero, però, che sembra aver perso il sorriso. Si tratta di Jesus Suso, oggi lo spagnolo è rimasto per tutti i novanta minuti in panchina e sembra sempre più fuori dai piani tattici di Stefano Pioli. Anche i tifosi del Diavolo hanno preso una posizione, alla lettura del suo nome da parte dello speaker, fischiandolo sonoramente.

Il futuro, alla luce dei fatti, sembra essere lontano da Milano e questa settimana si capirà qualcosa di più. La dirigenza rossonera non, però, intenzione di svendere il suo numero 8. La richiesta è sempre quella di 30 milioni di euro, non uno di meno. L’ultima offerta per il calciatore è stata quella della Roma che aveva chiesto l’esterno in prestito, ma la proposta non riscontrato il gradimento del Milan che vorrebbe cedere solo a titolo definitivo Suso.