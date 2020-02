Notizie Milan – Suso cambia maglia, ma non prestazione

MILANO – Jesus Suso nella sessione invernale di mercato ha cambiato casacca: da quelle rossonera del Milan, a quella biancorossa del Siviglia. Ieri il calciatore spagnolo ha fatto il suo esordio stagionale nella Liga, ma la prestazione fornita è stata sulla falsa riga di quelle fatte vedere a Milano. L’ex numero otto del Diavolo è subentrato dalla panchina al 51′, al posto di Nolito, ma non è riuscire a lasciare traccia e la squadra andalusa non è riuscita ad andare oltre l’uno a uno con l’Alavés. Per Suso quindi è cambiata la maglia, con cui scende in campo e si allena ogni giorno, ma non i risultati espressi.