Notizie Milan – Stefano Pioli parla del mercato dei rossoneri

MILANO – Stefano Pioli ha parlato ai giornalisti nella consueta conferenza stampa post-gara, dopo il match vinto contro la SPAL, in Coppa Italia. L’allenatore rossonero si è espresso sul mercato dei rossoneri, ecco le sue parole: «Oggi abbiamo giocato con coraggio, siamo stati propositivi. Vogliamo arrivare in fondo alla competizione, per noi la Coppa Italia è importante. La crescita dei singoli va di paro passo con la crescita dei singoli». Il tecnico del Diavolo si è poi concentrato sul mercato: «Abbiamo messo dei tasselli importanti alla nostra rosa, il primo è Zlatan. Lui è importante per noi anche quando non gioca. Poi sono arrivati Kjaer e Begovic, anche loro ci aiuteranno tanto. Sicuramente miglioreremo ancora la nostra rosa, se sarà possibile».