Notizie Milan – Spunta fuori anche il nome di Werner per l’attacco

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Come riporta Sportmediaset, c’è anche Timo Werner nella lista degli attaccanti seguiti dal Milan. Il club rossonero, nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di non rinnovare il suo contratto con il club meneghino, starebbe seguendo la punta del Lipsia. Non un nome qualsiasi dato che che è il centravanti titolari della squadra dove lavora attualmente Ralf Rangnick, probabile nuovo allenatore del Diavolo, dalla prossima stagione. Non sarà però una trattativa semplice, dato che la società teutonica valuta il suo calciatore intorno ai 60 milioni di euro, cifra molto alta per le casse del Milan. Proprio per questo la stessa fonte aggiunge che potrebbe essere valutata l’ipotesi di inserire Calhanoglu nella trattativa, un escamotage per abbassare il cartellino di Werner.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live