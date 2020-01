Notizie Milan – Spinazzola accetta il trasferimento a Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan rischia di veder sfumare un altro obiettivo. Si tratta di Matteo Politano dell’Inter. Il calciatore è al centro di un’operazione di mercato che lo porterebbe a Roma, mentre Spinazzola farebbe il percorso inverso, raggiungendo la squadra di Conte. Proprio il terzino giallorosso sembra aver trovato l’accordo con la società nerazzurra e in questo momento è in viaggio verso il capoluogo meneghino, per definire tutti i dettagli. In serata l’operazione dovrebbe vedere la definitiva accelerazione, con le due società d’accordo sullo scambio di prestiti.