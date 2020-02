Notizie Milan – Spalletti fa una rivelazione sui rossoneri

MILANO – Luciano Spalletti, nel corso di questa stagione, sembrava davvero ad un passo dal diventare la nuova guida tecnica del Milan. I fatti, però, raccontano che Stefano Pioli subentrò a Giampaolo. Tra le tante notizie relative all’avvicendamento sul nuovo allenatore rossonero, era spuntata fuori anche la teoria che fu l’Inter, ex squadra del tecnico toscano, a mettersi in mezzo tra il Milan e Spalletti. Ieri proprio l’ex allenatore di Roma e Zenith ha parlato di questa questione, ecco le sue parole.

: «E’ tutto vero, il Milan mi ha cercato. Mi voleva come nuovo tecnico della squadra, però l’Inter non è venuta incontro alle mie esigenze e a quelle del club rossonero. Ha deciso di pagarmi per restare fermo, a casa».