Notizie Milan – Si ritira un ex calciatore rossonero, è ufficiale

MILANO – E’ ufficiale, Philippe Senderos ex difensore del Milan ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La notizia è arrivata tramite una lettera che il calciatore ha postato sul proprio profilo Twitter. Il giocatore svizzero ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2008-2009, disputando 14 partite senza aver realizzato nessuna marcatura, con il Diavolo. Dopo l’esperienza in Serie A il difensore ha giocato tra le fila dell’Arsenal (si è trattato di un ritorno ai Gunners), Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshoppers, Ranger Glasgow, Houston Dynamo e Chiasso. Senderos arrivò a Milanello in prestito al Milan dai Gunners, ma la società meneghina decise di non riscattare il nazionale svizzero.