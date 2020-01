Notizie Milan – Si pensa alla clausola del controriscatto per Caldara

MILANO – Il possibile ritorno di Mattia Caldara all’Atalanta inizia a prendere corpo. Dalle indiscrezioni e dalle voci di mercato si è passati ai fatti. I rossoneri, infatti, stanno iniziando ad aprire all’ipotesi di un trasferimento del difensore e stanno studiando la formula migliore per non perderlo. Il Milan nel 2018 aveva puntato sul calciatore, inserito dalla Juventus nell’operazione Bonucci, ma due brutti infortuni hanno fin qui condizionato la sua carriera. Il Diavolo non vorrebbe perdere l’investimento fatto e per questo motivo dovrebbe venir inserita una particolare clausola, di controriscatto a favore del club meneghino. L’Atalanta continua a spingere per un prestito di 18 mesi, ma manca ancora l’accordo definitivo. L’impressione generale, però, è quella di un ritorno del centrale a Bergamo. Il Milan poi dovrebbe tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca di un altro giocatore, in questo caso, un secondo difensore centrale.