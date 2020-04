Notizie Milan – Si insiste per un centrocampista olandese

MILANO – Il Milan continua a guardarsi intorno, in vista della prossima sessione estiva di mercato. Come riporta Tuttosport, i talent scout rossoneri avrebbero segnalato a Moncada(capo dell’area scouting) Teun Koopmeiners, mediano e capitano dell’AZ Alkmaar. Il ventiduenne non ha ancora fatto il suo esordio con la nazionale maggiore ma le sue prestazioni avrebbero convinto il Diavolo ha puntare su di lui, indipendentemente dalla guida tecnica della prossima stagione. In patria viene spesso accostato a Van Bommel, ex centrocampista del Milan, e il suo profilo rientra nei nuovi parametri dettati da Gazidis per la prossima sessione di mercato. Oltre alla giovane lo stipendio dell’olandese rientra nel tetto imposto dalla Salary cup.

