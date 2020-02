Notizie Milan – Sensi: “Sto lavorando per tornare al 100% nel derby”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La marci di avvicinamento al derby di Milano continua inesorabile. A tal proposito Stefano Sensi, calciatore nerazzurro, ha parlato della sua situazione in vista della partita con i rossoneri. Ecco le sue parole.

: «Io Mi sento bene, in questi giorni sto lavorando per tornare al 100% contro il Milan. Voglio essere a disposizione e farmi trovare pronto, ma valuteremo l’evolvere della situazione giorno per giorno. Sta fermo mi ha fatto soffrire, perchè non ho potuto portare il mio contributo, sarei voluto essere d’aiuto ai miei compagni. Attualmente sto passando le giornate al campo di allenamento e continuerò a farlo, il mio obiettivo è esserci contro i rossoneri domenica».